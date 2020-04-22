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Определено соотношение мужчин и женщин в России

Определено соотношение мужчин и женщин в РоссииФото: Максим Блинов / РИА Новости

В России на 1000 женщин в среднем приходится 866 мужчин. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Соотношение россиян и россиянок отличается только в возрастной категории 0-29 лет и составляет 1050 на 1000 соответственно.

Ситуация начинает меняться в возрастной категории 30-39 лет, где на каждую тысячу женщин приходится 999 мужчин. Среди россиян от 40 до 49 разрыв становится еще больше (926 к 1000). В возрасте от 50 до 59 лет мужчин становится уже на 16 процентов меньше, чем женщин.

В возрастной категории от 60 до 89 лет на тысячу женщин в среднем приходится почти в два раза меньше мужчин — 569. До 99 лет доживают 289 россиян на каждую тысячу россиянок. Среди долгожителей в возрасте от 100 лет и старше насчитывается 436 мужчин на тысячу женщин.

По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин.

Ранее сообщалось, что в стране зарегистрировано 22,6 тысячи долгожителей старше 100 лет. Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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