Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мира

Вадим Карасев

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Пандемия коронавируса поставила под угрозу беднейшие страны мира. Об этом заявила управляющий директор по развитию и партнерству Всемирного банка (ВБ) Мари Пангесту в ходе видеоконференции министров сельского хозяйства G20, передает ТАСС.

По ее словам, в условиях пандемии существует риск нехватки продовольствия, и возможности для импорта снижаются. Риски также растут в связи с экспортными ограничениями, а схемы поставок разрушаются.

Пангесту отметила, что необходимо предоставить четкие рекомендации по обеспечению безопасности занятых в системе поставок работников, использовать новые технологии, обмениваться опытом и данными. Представитель ВБ также призвала воздержаться от экспортных ограничений и «ненужных барьеров».

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. Так, МВФ предусмотрел отсрочку платежей общей суммой более миллиарда долларов, а кредиторы-государства — более 20 миллиардов долларов. Причиной такого решения стали условия в мировой экономике, вызванные пандемией коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 175,6 тысячи скончались, более 678,5 тысячи излечились.