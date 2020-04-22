Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мира

Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мираФото: Lucy Nicholson / Reuters

Пандемия коронавируса поставила под угрозу беднейшие страны мира. Об этом заявила управляющий директор по развитию и партнерству Всемирного банка (ВБ) Мари Пангесту в ходе видеоконференции министров сельского хозяйства G20, передает ТАСС.

По ее словам, в условиях пандемии существует риск нехватки продовольствия, и возможности для импорта снижаются. Риски также растут в связи с экспортными ограничениями, а схемы поставок разрушаются.

Пангесту отметила, что необходимо предоставить четкие рекомендации по обеспечению безопасности занятых в системе поставок работников, использовать новые технологии, обмениваться опытом и данными. Представитель ВБ также призвала воздержаться от экспортных ограничений и «ненужных барьеров».

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. Так, МВФ предусмотрел отсрочку платежей общей суммой более миллиарда долларов, а кредиторы-государства — более 20 миллиардов долларов. Причиной такого решения стали условия в мировой экономике, вызванные пандемией коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 175,6 тысячи скончались, более 678,5 тысячи излечились.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца
Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года
Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"
Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"
Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира
Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд
Медведев обсудит вопрос поддержки НКО с Путиным и правительством
Медведев обсудит вопрос поддержки НКО с Путиным и правительством
«Приговору» Зеленского исполнился один год
«Приговору» Зеленского исполнился один год
"Спивается потихоньку": Собчак раскритиковали из-за ее "пьяных" эфиров
"Спивается потихоньку": Собчак раскритиковали из-за ее "пьяных" эфиров
В Казахстане ограничили снятие наличных
В Казахстане ограничили снятие наличных
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам
«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам
Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мира
Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мира
Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
В ВОЗ и ВТО предупредили о возможных перебоях в поставках продовольствия
Раунтун: норвежские биатлонисты не планируют бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Коронавирус поставил порно под угрозу