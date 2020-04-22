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Пассажиропоток на границе Украины сократился до рекордного минимума

Пассажиропоток на границе Украины сократился до рекордного минимума
Пассажиропоток на границе Украины в условия карантина сократился до рекордного минимума.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

В начале прошлой недели пассажиропоток был стабильным - 9-10 тыс. человек в сутки на въезд и выезд.

Перед выходными произошел небольшой рост пропускных операций до 12 тыс. человек в сутки.
На Пасху, 19 апреля, пассажиропоток резко снизился до 7,1 тыс. человек в сутки, а 20 апреля достиг рекордного минимума. За прошедшие сутки пограничники осуществили всего 6,9 тыс. пропускных операций.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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