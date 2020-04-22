Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Дуров высказался о пандемии коронавируса и ее последствиях: "Мир не вернется к нормальности"

Павел Дуров высказался о пандемии коронавируса и ее последствиях: "Мир не вернется к нормальности"

В разгар пандемии коронавируса на эту актуальную тему не высказался только ленивый. Одни называют вспышку вируса мировым заговором, а другие считают ее возможностью по-новому взглянуть на многие привычные вещи и переосмыслить свою жизнь.

Недавно 35-летний основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров посвятил коронавирусу пост в своем телеграм-канале. Он назвал самоизоляцию отличным шансом стать "лучшей версией себя", а также предрек "цивилизационный сдвиг" после окончания пандемии. По мнению миллиардера, мир уже никогда не станет прежним.


Павел Дуров

Нынешняя пандемия — это угроза для всего нашего вида. Когда она закончится, мир не вернется к нормальности. Возможно, мы станем свидетелями цивилизационного сдвига, который затронет целые поколения. В наших силах сделать так, чтобы новый мир, который вот-вот родится, был лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади,

— высказался Дуров.

Один из самых богатейших людей в России также рассказал, что за последний месяц мессенджер Telegram занялся продвижением 17 официальных каналов, предоставляющих данные министерств здравоохранения 17 стран мира. При этом Дуров уточнил, что Telegram можно с большим трудом назвать компанией, сотрудничающей с чиновниками, однако в данном случае Павел и его команда решили сделать исключение.


Дуров также пообещал, что его компания сделает все возможное для "поиска новых путей движения вперед", и объявил о скором запуске еще нескольких проектов, направленных на борьбу с пандемией — информацией об этом предприниматель поделится в ближайшие дни.

В дополнение к обеспечению информационной поддержки мы попробуем поспособствовать решению проблемы образования в условиях ограничительных мер,

— добавил Павел.


Напомним, недавно на тему коронавируса также высказался российский теннисист Марат Сафин. Спортсмен убежден, что людей по всему миру искусственно заставили паниковать из-за пандемии. Марат также выразил уверенность, что вакцину от вируса изобретут совсем скоро, но вместе с ней в человеческий организм будут вживляться микрочипы.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на фоне пандемии
Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале «Культурный код»
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху
Большегрузы продолжают стоять на российско-китайской границе
Большегрузы продолжают стоять на российско-китайской границе
В Совфеде рассмотрят проекты обращения, посвященные 75-летию Победы
В Совфеде рассмотрят проекты обращения, посвященные 75-летию Победы
Мать аномально большого ребенка атаковали хейтеры
Мать аномально большого ребенка атаковали хейтеры
Netflix установил рекорд благодаря коронавирусу
Netflix установил рекорд благодаря коронавирусу
США сообщили о продолжении работы Договора по открытому небу
США сообщили о продолжении работы Договора по открытому небу
Две сотни российских моряков застряли в испанском порту
Две сотни российских моряков застряли в испанском порту
На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок
На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок

Топ на сегодня

Медики рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков
Медики рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу

Еще по теме

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Дуров предрек снижение нацбезопасности России из-за блокировки Telegram
Дуров рассказал, как сделать Россию технологическим лидером планеты
Дуров назвал условия для превращения Российской Федерации в технологического лидера