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Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий

Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий
В Кремле считают, что публикация в СМИ любых фейков в нынешние нелегкие времена уничтожает реноме изданий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации: будь то о событиях в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к публикации фейков о событиях в Сирии.

"Мы считаем, что это, особенно в такие нелегкие моменты, в целом очень плохая, негативная практика, которая, конечно, не добавляет, особенно когда речь идет о публикации действительно ложной информации, это никоим образом не поднимает реноме издания. Наоборот, уничтожает их реноме", - добавил он.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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