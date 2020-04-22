Песков рассказал о прогнозах по прохождению пика заболеваемости COVID-19
Сегодня, 21:00 Анастасия Иванова
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом выровняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
"Ежедневный прирост количества (заболевших), к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения", — добавил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема, и решать ее необходимо сообща.
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По материалам: ria.ru