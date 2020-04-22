Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Вадим Карасев

Магомед ДаудовФото: Саид Царнаев / РИА Новости

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. На трансляцию обратило внимание ТАСС.

Это связано с проведением учений, о которых было объявлено еще три месяца назад, заверил Даудов. «Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации», — сказал спикер парламента, отметив, что в Чечне расположены несколько воинских частей.

О появление федеральных войск в Надтеречном районе Чечни 21 апреля сообщила «Новая газета» со ссылкой на местных жителей. Скопление военных машин, в частности «Уралов», и палаточные городки заметили в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское. Как отмечало издание, в силовых структурах района не знали о появлении военных и «неуверенно предположили, что это учения», однако, уточнялось, что все учения оформляются межведомственным приказом, поэтому местные подразделения знают о датах, дислокации и задачах.

Информацию о появлении федеральных войск позднее опроверг начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. По его словам, дислоцированная в республике 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянной дислокации. «Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — отреагировали в Минобороны.

«Новая газета» также писала, что появление военных вблизи населенных пунктов вызвало «много вопросов», особенно на фоне ограничений, связанных с пандемией. В частности, 17 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса.