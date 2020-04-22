Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Полина Гагарина: «Делаем тест на коронавирус каждую неделю для участия в шоу «Голос.Дети»

Полина Гагарина: «Делаем тест на коронавирус каждую неделю для участия в шоу «Голос.Дети»

Полина Гагарина: «Делаем тест на коронавирус каждую неделю для участия в шоу «Голос.Дети»
Несмотря на режим самоизоляции, съемки шоу «Голос.Дети» идут полным ходом. Впрочем, организаторы конкурса подошли к условиям на площадке с особой ответственностью. По словам Гагариной, наставникам приходится постоянно проходить проверки на COVID-19.

33-летняя Полина Гагарина признается, что ей приходится иногда нарушать режим самоизоляции ради съемок в «Голос.Дети» — певица в очередной раз выступает наставником шоу.

Работа, несмотря на пандемию, продолжается. И организаторы, понимая всю ответственность, сделали все, чтобы конкурс проходил максимально безопасно для участников и жюри.

«Завтра выезжаю на большую репетицию, — делилась она в Instagram эфире для RU.TV. — Все меры предосторожности мы соблюдаем. Это очень сложно, правда. Люди в амуниции обрабатывают все помещения, в которых мы находимся. Потом мы делаем тесты раз в неделю. Все серьезно и бесконечно проверяется, потому что работа с детьми накладывает на тебя тройную ответственность».


К слову, исполнительнице и в условиях карантина удается выглядеть безупречно. Она призналась, что это заслуга профессиональных стилистов, которые еще до ограничений поселились близ ее дома. «Мы понимали, что все равно у нас будет продолжаться деятельность, нужно устраивать онлайн-концерты, выходить в прямые эфиры. Это без них невозможно. Девочки переехали поближе ко мне. Я сейчас живу за городом, так что они могут приезжать ко мне на велосипеде», — говорила звезда.

Гагарина отметила, что она прежде всего, артист, а потому просто должна уделять внимание внешности. «Меня сложно узнать без косметики, я сразу превращаюсь в 14-летнюю девочку, — смеялась Полина. — Людям хочется видеть нас в привычном для них виде, поэтому я всегда готовлюсь. Очень хочу дарить не только хорошее настроение, но и быть мотиватором, чтобы девчонки не переставали ухаживать за собой».

Певица отметила, что старается поддерживать оптимистичный взгляд на сложившуюся ситуацию, а вот ее супруг не на шутку встревожен. «Дима отреагировал неожиданно нервно. Мне казалось, что он будет крепче. Первые две недели реально прям паниковал. Мне приходилось с собой тоже как-то договариваться, что все будет хорошо, себя держать в узде и его. Думала, что будет наоборот. Получилось, что мы девчонки крепче психологически. Дима у меня оказался более чувствительным», — откровенничала артистка.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда
Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда
Доступность масок в российских аптеках оценили
Доступность масок в российских аптеках оценили
Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса
Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса
Что пишут в Телеграме: 21 апреля
Что пишут в Телеграме: 21 апреля
Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии
Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии
Полина Гагарина: «Делаем тест на коронавирус каждую неделю для участия в шоу «Голос.Дети»
Полина Гагарина: «Делаем тест на коронавирус каждую неделю для
Главврач больницы в Коммунарке озвучил число подключенных к ИВЛ пациентов
Главврач больницы в Коммунарке озвучил число подключенных к ИВЛ
Производители чая сообщили о возможном повышении цен
Производители чая сообщили о возможном повышении цен
В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Полина Гагарина ожидает 2-го ребёнка
Полина Гагарина подтвердила свою беременность в прямом эфире шоу «Голос»
«Вот так вот»: Полина Гагарина похвасталась ремонтом «на халяву»
Лето на "Сплетнике": Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах