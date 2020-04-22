Полина Гагарина: «Делаем тест на коронавирус каждую неделю для участия в шоу «Голос.Дети»

Влада Некрасова

Несмотря на режим самоизоляции, съемки шоу «Голос.Дети» идут полным ходом. Впрочем, организаторы конкурса подошли к условиям на площадке с особой ответственностью. По словам Гагариной, наставникам приходится постоянно проходить проверки на COVID-19.

33-летняя Полина Гагарина признается, что ей приходится иногда нарушать режим самоизоляции ради съемок в «Голос.Дети» — певица в очередной раз выступает наставником шоу.

Работа, несмотря на пандемию, продолжается. И организаторы, понимая всю ответственность, сделали все, чтобы конкурс проходил максимально безопасно для участников и жюри.

«Завтра выезжаю на большую репетицию, — делилась она в Instagram эфире для RU.TV. — Все меры предосторожности мы соблюдаем. Это очень сложно, правда. Люди в амуниции обрабатывают все помещения, в которых мы находимся. Потом мы делаем тесты раз в неделю. Все серьезно и бесконечно проверяется, потому что работа с детьми накладывает на тебя тройную ответственность».





К слову, исполнительнице и в условиях карантина удается выглядеть безупречно. Она призналась, что это заслуга профессиональных стилистов, которые еще до ограничений поселились близ ее дома. «Мы понимали, что все равно у нас будет продолжаться деятельность, нужно устраивать онлайн-концерты, выходить в прямые эфиры. Это без них невозможно. Девочки переехали поближе ко мне. Я сейчас живу за городом, так что они могут приезжать ко мне на велосипеде», — говорила звезда.

Гагарина отметила, что она прежде всего, артист, а потому просто должна уделять внимание внешности. «Меня сложно узнать без косметики, я сразу превращаюсь в 14-летнюю девочку, — смеялась Полина. — Людям хочется видеть нас в привычном для них виде, поэтому я всегда готовлюсь. Очень хочу дарить не только хорошее настроение, но и быть мотиватором, чтобы девчонки не переставали ухаживать за собой».

Певица отметила, что старается поддерживать оптимистичный взгляд на сложившуюся ситуацию, а вот ее супруг не на шутку встревожен. «Дима отреагировал неожиданно нервно. Мне казалось, что он будет крепче. Первые две недели реально прям паниковал. Мне приходилось с собой тоже как-то договариваться, что все будет хорошо, себя держать в узде и его. Думала, что будет наоборот. Получилось, что мы девчонки крепче психологически. Дима у меня оказался более чувствительным», — откровенничала артистка.

Фото: Legion-Media, Instagram