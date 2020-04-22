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«После химии выпали волосы»: Анастасию Заворотнюк отправили на домашнее лечение

«После химии выпали волосы»: Анастасию Заворотнюк отправили на домашнее лечение
Три месяца звезда проходила лечение от глиобластомы в онкологическом отделении одной из столичных клиник. Накануне стало известно, что Анастасию Заворотнюк уже выписали домой с положительной динамикой.

По словам лечащих врачей Насти, диагностированная у нее опухоль не смертельна. 49-летняя звезда «Моей прекрасной няни» уже пережила две операции, несколько курсов химиотерапии — и все это дало хороший результат. Правда, о полном выздоровлении пока говорить слишком рано — медики опасаются рецидива. 

«Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о своей звездной пациентке. Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ), хотя лежит она не в основной клинике в Москве, а в филиале — в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой», — хорошую новость подтвердил один из сотрудников медучреждения.

Для лечения актрисы были подобраны современные препараты, блокирующие рост злокачественных клеток. Так что теперь у любимицы публики есть все шансы на излечение или длительную ремиссию. «Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство», — продолжил специалист.

Серьезное заболевание негативно отразилось на внешности артистки. Во время терапии она была вынуждена принимать гормональные препараты, что способствовало набору веса. Сейчас, по словам доктора, Заворотнюк возвращается в прежнюю форму и уже ходит сама.

«Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но потом отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше», — заключил он.

К слову, Анастасии повезло, ведь глиобластома поддается лечению лишь в пяти процентах случаев. Поклонники актрисы надеются, что ее пример станет тем самым чудом, на которое они так надеются.

Фото: Legion-Media


# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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