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Последствия чернобыльских пожаров засняли с дрона

Последствия чернобыльских пожаров засняли с дрона

На Украине опубликовали видео с последствиями пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Ролик был сделан при помощи беспилотного аппарата в районе реки Уж, поселка Полесского, селах Магдин и Личманы.

"80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните", – говорится в публикации компании Dronarium.

Лесные пожары в Киевской области экстренные службы фиксировали с начала апреля. За 10 дней огонь преодолел реку Припять, достиг одноименного заброшенного города и приблизился на опасную дистанцию к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами с ЧАЭС. Ruposters публиковал и другие видео с места событий. Параллельно полиции удалось установить, что причиной бедствия стал поджог травы, и найти двоих подозреваемых в этом преступлении. В итоге с пожаром помог справиться дождь.

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По материалам: uposters.ru

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