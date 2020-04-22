Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая

Лидия Мартынова

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявил, что правительство намерено продлить карантин, который действует до 24 апреля, но при этом смягчить ряд ограничительных мер. Однако никаких сроков глава кабмина не назвал. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в понедельник сообщил, что Минздрав будет настаивать на продлении карантинных мер в стране как минимум до 12 мая.