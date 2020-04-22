Предсказана нефть за минус 100 долларов

Вадим Карасев

Фото: Nick Oxford / Reuters

Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. По его мнению, такой сценарий уже не кажется фантастическим, как было еще недавно.

«Мы определенно перешли к полномасштабному кризису управления рынком. Удастся ли нам достичь отметки в минус 100 долларов? Вполне возможно», — отметил Сэнки, месяц назад предсказавший скорое появление отрицательных цен на нефть.

Другие опрошенные изданием экономисты отметили, что уже через несколько недель может сложиться ситуация, когда все хранилища в мире будут заполнены. В результате отрицательная цена на нефть станет обыденностью.

20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Это случилось в последний день торгов данным контрактом. Произошедшее объяснялось стремлением трейдеров избавиться от лишних объемов в условиях падения спроса и нехватки хранилищ.