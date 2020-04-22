Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Предсказана нефть за минус 100 долларов

Предсказана нефть за минус 100 долларовФото: Nick Oxford / Reuters

Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. По его мнению, такой сценарий уже не кажется фантастическим, как было еще недавно.

«Мы определенно перешли к полномасштабному кризису управления рынком. Удастся ли нам достичь отметки в минус 100 долларов? Вполне возможно», — отметил Сэнки, месяц назад предсказавший скорое появление отрицательных цен на нефть.

Другие опрошенные изданием экономисты отметили, что уже через несколько недель может сложиться ситуация, когда все хранилища в мире будут заполнены. В результате отрицательная цена на нефть станет обыденностью.

20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Это случилось в последний день торгов данным контрактом. Произошедшее объяснялось стремлением трейдеров избавиться от лишних объемов в условиях падения спроса и нехватки хранилищ.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Ричард Гир стал отцом в третий раз
Ричард Гир стал отцом в третий раз
Песков рассказал о прогнозах по прохождению пика заболеваемости COVID-19
Песков рассказал о прогнозах по прохождению пика заболеваемости
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Это вам не Пасха: почему власти разрешили КПРФ массовую акцию у Мавзолея?
Это вам не Пасха: почему власти разрешили КПРФ массовую акцию
Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч
Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч
Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на фоне пандемии
Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале «Культурный код»
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

Цена на российскую нефть стала отрицательной
Цена нефти марки Brent снизилась до 75,2 доллара за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года