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Премьер Австралии обсудил с Трампом коронавирус, ВОЗ и экономику

Премьер Австралии обсудил с Трампом коронавирус, ВОЗ и экономику
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили усилия стран по борьбе с коронавирусом, Всемирную организацию здравоохранения и экономику.

"Только что закончил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Мы провели конструктивное обсуждение усилий в области здравоохранения по борьбе с COVID-19 и необходимость возобновления работы наших рыночных … экономик. Мы также говорили о ВОЗ и совместной работе над повышением прозрачности и эффективности международных мер реагирования на пандемии", - написал премьер в Twitter.

Он отметил, что Австралия и США - "наилучшие друзья", и они продолжат объединять их усилия.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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