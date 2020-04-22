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«Приговору» Зеленского исполнился один год

«Приговору» Зеленского исполнился один год

Сегодня Украина отмечает годовщину — 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский выиграл президентские выборы, — во втором туре на его стороне оказались 73% избирателей. Ставшая мемом фраза в отношении Петра Порошенко «Я — ваш приговор», казалось бы, подзабыта. Порошенко своего приговора не получил до сих пор, а вот если говорить о приговоре всей Украине…

Год назад к власти в стране пришел человек, у которого не было команды для управления страной. Кадровая политика оказалась ключевой проблемой Зеленского: с людьми он либо не срабатывался, либо политические силы и бизнес-структуры оказывали на них большее влияние, чем он. Неожиданная отставка правительства Гончарука, у которого был иммунитет до осени, замена руководителя Офиса президента Андрея Богдана на Ермака, исключение троих депутатов из фракции «Слуга народа», чехарда в генпрокуратуре… За год команда-Зе так и не стала командой в том смысле слова, в каком привыкли его употреблять в политике.

В стане президента разочаровались не только в турборежиме, но и в политике «новых лиц». Новые лица среди депутатов превратились в «старые», а о монобольшинстве уже давно можно забыть: «Слуга народа» негласно имеет «крыло Коломойского» и «крыло Зеленского», у которых подчас совершенно разные задачи.

Несмотря на неоднократные заявления о нулевом уровне терпимости к коррупции и стремлении показать, что времена, когда процессами в стране управляли «свои» люди, минули, Зеленский уже получил собственный большой коррупционный скандал. Его фигурантом стал Денис Ермак, брат главы ОП, подозреваемый в торговле государственными должностями.

Вдогонку к коррупции — анонсированные «посадки» так и не начались, а программное для Зеленского уголовное преследование Петра Порошенко больше напоминает киножурнал «Ералаш».

Сложно поверить тем, кто говорит, что экономика Украины при Зеленском стала более устойчивой — страна в жесткой зависимости от получения очередного транша от МВФ (по сути, курс Порошенко не поменялся).

Это все лишь краткий эскиз к году президентства бывшей ключевой фигуры юмористического «Квартала-95» Владимира Зеленского. А ведь есть еще внешняя политика, с неустроенными отношениями с ДНР и ЛНР (обмен пленными — единственная, пожалуй, заслуга), с зависшим участием во внутриамериканском скандале и без внятной стратегии внешней политики (евроатлантизм — всему голова?).

Владимир Александрович, откровенно говоря, должен задать сам себе вопрос: а есть ли сегодня что праздновать Украине?

Артем Бузила
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# Россия
По материалам: eadaily.com

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