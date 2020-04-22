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Производители чая сообщили о возможном повышении цен

Производители чая сообщили о возможном повышении цен
Чай на мировом рынке может подорожать в связи с сокращением объема сбора из-за коронавируса, допускают опрошенные РИА Новости эксперты. Если говорить непосредственно о России, то, по мнению экспертов, производители могут несколько снизить эффект от роста цен для потребителей, однако полностью избежать подорожания вряд ли удастся.

"Складываются два тренда, которые могут сказаться на розничной цене: с одной стороны, если мировое глобальное превышение спроса над предложением сохранится даже в течение нескольких месяцев, то цена на чай повысится, что отразится на стоимости выпуска продукции. С другой стороны, повышение спроса связано и с текущей ситуацией, так как традиционным для чая является его потребление дома, в том числе, и в качестве натурального, полезного для здоровья продукта", - заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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