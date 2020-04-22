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Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом

Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент продолжает работать в Ново-Огарево, во вторник значительная часть его рабочего дня будет посвящена работе с регионами.

"Сегодня в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко, Приморский край, и с Алихановым, Калининградская область", - сообщил Песков журналистам во вторник.


Представитель Кремля уточнил, что обе встречи пройдут в открытом режиме.

# Политика
По материалам: ria.ru

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