Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент продолжает работать в Ново-Огарево, во вторник значительная часть его рабочего дня будет посвящена работе с регионами.

"Сегодня в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко, Приморский край, и с Алихановым, Калининградская область", - сообщил Песков журналистам во вторник.

Представитель Кремля уточнил, что обе встречи пройдут в открытом режиме.