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Путин проведет ряд международных телефонных разговоров

Путин проведет ряд международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести сразу несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что у Путина в этот день запланировано несколько открытых встреч с губернаторами, которые пройдут посредством видеосвязи.

"Кроме того, сегодня несколько международных телефонных разговоров запланировано у президента. Ждите наших сообщений, мы сообщим, о чем были эти разговоры", - заявил Песков, говоря о рабочем графике главы государства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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