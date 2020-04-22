Путин проведет ряд международных телефонных разговоров

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести сразу несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что у Путина в этот день запланировано несколько открытых встреч с губернаторами, которые пройдут посредством видеосвязи.

"Кроме того, сегодня несколько международных телефонных разговоров запланировано у президента. Ждите наших сообщений, мы сообщим, о чем были эти разговоры", - заявил Песков, говоря о рабочем графике главы государства.