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Путин уволил замглавы Следственного комитета

Путин уволил замглавы Следственного комитета

Президент Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя главы Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Это следует из документа, опубликованного в среду на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в указе.

Ранее в среду сообщалось, что Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева зампредседателя Следственного комитета. До этого Кабурнеев, в частности, возглавлял Следственное управление СК по Республике Дагестан.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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