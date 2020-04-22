Путин уволил замглавы Следственного комитета

Анастасия Иванова

Президент Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя главы Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Это следует из документа, опубликованного в среду на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в указе.

Ранее в среду сообщалось, что Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева зампредседателя Следственного комитета. До этого Кабурнеев, в частности, возглавлял Следственное управление СК по Республике Дагестан.