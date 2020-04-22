Ричард Гир стал отцом в третий раз

Анастасия Иванова

70-летний актер Ричард Гир стал отцом в третий раз, у них с женой, 37-летней испанской журналисткой Александрой Сильвой, родился сын, сообщает Hello!

Имя ребенка, который стал вторым общим для пары, пока не раскрывается. Даже о пополнении в семье знаменитостей удалось узнать только благодаря источникам испанского журнала. Первенец супругов, Алехандро, появился на свет в феврале прошлого года.

Теперь актер официально может считаться многодетным отцом - у него трое сыновей. Старшему Гомеру, от модели Кэри Лоуэлл, уже 20 лет. А у Сильвы от прошлого брака — семилетний Альберт.

Счастливые родители самоизолировались на ранчо в окрестностях Нью-Йорка.