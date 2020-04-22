Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ричард Гир стал отцом в третий раз

Ричард Гир стал отцом в третий раз
70-летний актер Ричард Гир стал отцом в третий раз, у них с женой, 37-летней испанской журналисткой Александрой Сильвой, родился сын, сообщает Hello!

Имя ребенка, который стал вторым общим для пары, пока не раскрывается. Даже о пополнении в семье знаменитостей удалось узнать только благодаря источникам испанского журнала. Первенец супругов, Алехандро, появился на свет в феврале прошлого года.

Теперь актер официально может считаться многодетным отцом - у него трое сыновей. Старшему Гомеру, от модели Кэри Лоуэлл, уже 20 лет. А у Сильвы от прошлого брака — семилетний Альберт.


Счастливые родители самоизолировались на ранчо в окрестностях Нью-Йорка.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Ричард Гир стал отцом в третий раз
Ричард Гир стал отцом в третий раз
Песков рассказал о прогнозах по прохождению пика заболеваемости COVID-19
Песков рассказал о прогнозах по прохождению пика заболеваемости
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Это вам не Пасха: почему власти разрешили КПРФ массовую акцию у Мавзолея?
Это вам не Пасха: почему власти разрешили КПРФ массовую акцию
Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч
Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч
Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на фоне пандемии
Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале «Культурный код»
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

Ричард Гир и Кэри Лоуэлл официально развелись после четырехлетнего судебного процесса
67-летний Ричард Гир официально развелся с женой после 11 лет брака
Ставший отцом в феврале Ричард Гир вновь зачал ребенка в 70 лет
68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз