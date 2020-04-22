Рябков: В ряде регионов США ведут политику создания управляемого хаоса

Лидия Мартынова

США ведут политику по созданию в ряде регионов ситуации управляемого хаоса. Это видят как наблюдатели в России, так и в странах-партнерах по ЕАЭС и ОДКБ. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Заявление прозвучало на презентации доклада «Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России».

«Не только мы, но и многие наши союзники по ОДКБ, партнеры по ЕАЭС долгое время наблюдают безостановочные усилия США по созданию ситуации управляемого хаоса в целом ряде регионов мира, по фактическому подчинению отдельных суверенных стран и целых регионов своей воле», — сказал Рябков.

Он также отметил, что пандемия коронавируса лишь обострила существующие противоречия между мировыми центрами влияния:

«Мы наблюдаем, что по мере формирования нового миропорядка обостряется конкуренция между центрами влияния, обостряется борьба за лидерство в будущем. К сожалению, коронавирус не просто не сгладил этот процесс, а скорее его усилил и ускорил. Вновь отмечу, что пандемия Covid-19, на наш взгляд, лишь усиливает эти тенденции, выступая их катализатором. Все это требует политико-дипломатического ответа на общемировые вызовы, растет объективный запрос на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению».

Как сообщало ИА Newstes , накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Западом для помощи странам Центральной Азии, конкуренция за влияние здесь контрпродуктивна. Однако Запад стремится ограничить влияние России в этом регионе.