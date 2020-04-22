Саакашвили могут назначить в Кабмин уже в пятницу — нардеп

Анастасия Иванова

Вопрос о назначении Михеила Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу, 24 апреля. Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.«Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией», — сказала Кравчук.Ранее сообщалось, что Саакашвили может стать вице-премьером по реформам.Сам Саакашвили подтвердил, что получил предложение стать вице-премьером от Владимира Зеленского.