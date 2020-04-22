Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саакашвили могут назначить в Кабмин уже в пятницу — нардеп

Саакашвили могут назначить в Кабмин уже в пятницу — нардеп
Вопрос о назначении Михеила Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу, 24 апреля. Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

«Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией», — сказала Кравчук.
Ранее сообщалось, что Саакашвили может стать вице-премьером по реформам.

Сам Саакашвили подтвердил, что получил предложение стать вице-премьером от Владимира Зеленского.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем
Рябков: В ряде регионов США ведут политику создания управляемого хаоса
Рябков: В ряде регионов США ведут политику создания управляемого хаоса
Вера Брежнева снялась полуобнаженной в web-фотосессии
Вера Брежнева снялась полуобнаженной в web-фотосессии
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от Зеленского
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с саудовским принцем
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях

Еще по теме

Саакашвили может получить должность в Кабмине
Саакашвили предложили высокую должность в правительстве Украины
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от Зеленского
Саакашвили: Порошенко с радостью сделал меня главой Одесской ОГА