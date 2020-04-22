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Саакашвили может получить должность в Кабмине

Саакашвили может получить должность в Кабмине

В пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты могут рассмотреть вопрос о назначении экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источники во фракции партии «Слуга народа», Саакашвили в правительстве Дениса Шмыгаля может получить пост вице-премьер-министра по реформам.

Сообщается, что такую информацию журналистам подтвердил источник в Офисе президента, а также пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.

В данный момент кандидатуру Саакашвили обсуждают «слуги народа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сразу же после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, который вернулся в Украину 29 мая 2019 года.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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