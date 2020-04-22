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Саакашвили предложили высокую должность в правительстве Украины

Саакашвили предложили высокую должность в правительстве Украины

Кандидатура бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассматривается при выборе нового вице-премьера по реформам на Украине. О таком варианте сообщили в Верховной раде.

Как сообщает сайт "Обозреватель", заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала вероятную дату голосования – 24 апреля.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", – сказала она.

Источники утверждают, что должность в кабмине политику предложил лично президент Владимир Зеленский. Кандидата пригласят на заседание фракции, которое состоится перед голосованием. До этого журналист Дмитрий Гордон призывал назначить бывшего грузинского лидера премьер-министром страны.

Как сообщал Ruposters, ранее Саакашвили посетовал на состояние современной Украины, которое с момента распада СССР сильно ухудшилось.

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По материалам: uposters.ru

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