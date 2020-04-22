СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о карантине

Алексей Вольцев

Служба безопасности Украины, сотрудники которой недавно разоблачили дельцов, заработавших почти полтора миллиарда гривен на некачественном питании для заключенных, разоблачила 207 интернет-агитаторов, распространявших различные фейки о коронавирусе. Кроме того, за время проведения карантинных мероприятий заблокировано более 2 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Нацполиции. Половина нарушителей уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя, или же захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

В частности, такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов. Они распространяли в интернете не только фейки о карантине, но и материалы террористической направленности и даже вербовали украинцев в так называемым «Л/ДНР».

Во время санкционированных обысков по месту жительства у организатора сети изъята компьютерная техника и средства связи с материалами, которые подтверждают причастность к совершению преступления.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РФ, обстоятельства, распределение ролей и уровень осведомленности всех участников сети с реальной целью этих информационных атак против Украины.

Агитатор на Полтавщине администрировал более 10 сообществ, в которые входили почти 20 тысяч пользователей. На этих ресурсах он размещал деструктивные публикации о ходе пандемии COVID-19, призывы к сепаратизму и изменения границ территории Украины, искривленные факты о Дне победы над нацизмом.

Информацию для своих публикаций агитатор брал с пропагандистских интернет-изданий РФ. Для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда «постил» фейковые новости. Средства на поездки он получал от российских кураторов.

Во время обыска по месту жительства в агитатора обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что СБУ задержала в Днепре членов преступной группировке, причастных к 18 террористическим актам. Злоумышленники минировали и поджигали здания, в которых находились люди. Действовали они на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областей.