Шахтеры планируют масштабную акцию протеста в Киеве

Алексей Вольцев

Горняки и работники обогатительных фабрик после окончания карантина готовы ехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт.Об этом сообщается на Facebook-странице Конфедерации свободных профсоюзов.В частности, отмечается, что в Киев намерены приехать протестовать шахтеры и работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, Донбасса.Профсоюзы отмечают, что системный кризис в энергетике был вызван рядом непродуманных решений власти, и они негативно повлияли на угольную отрасль, развитие которой парализовано."Фактически кризис в угольной отрасли уже пришел - не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь","Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь"- страна теряет 95% общей угледобычи", - отмечается в сообщении.Профсоюзы предупредили: промедление с решением проблемных вопросов приводит к увеличению количества непроизводительных дотаций, ведь около 65 городов полностью зависимы от угольной промышленности - угледобывающих предприятий или тепловой генерации. А также предупредили о вероятности социального взрыва.Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайский ремонтно-механический завод и Научно производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.