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«Шоколадница» приготовилась закрыть половину кофеен

«Шоколадница» приготовилась закрыть половину кофеенФото: Алексей Зотов / «Коммерсантъ»

Крупнейшая в России сеть кофеен — «Шоколадница» — объявила о готовности закрыть половину торговых точек на фоне распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс». Из 300 точек прекратить работу могут 140, преимущественно они располагаются в торговых центрах.

Как уточнил генеральный директор сети Олег Подгорный, под угрозой закрытия также окажутся и те кофейни, где не получится договориться о льготах по аренде. Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, кофейни смогут принять посетителей не ранее 1 июня. Сейчас 61 точка работает в режиме обслуживания доставки.

Ранее в апреле стало известно, что из-за пандемии в стране могут закрыться до трети фирменных магазинов Natura Siberica. «В худшем варианте останется только пять магазинов», — констатировал основатель косметической сети Андрей Трубников.

По распоряжению президента России, чтобы сдержать распространение вируса весь апрель в стране объявлен нерабочим. Из-за режима самоизоляции многие компании временно приостановили работу или вовсе закрылись. По подсчетам аналитиков «Ромир» и Gallup International, без работы из-за пандемии оказались 12 процентов россиян.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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