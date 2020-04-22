Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Вадим Карасев

Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт (Eric Schmitt)Фото: Reuters Staff / Reuters

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса. Об этом пишет The Hill.

Иск подал генеральный прокурор штата Эрик Шмитт (Eric Schmitt). Он требует возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения».

По словам прокурора, китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе коронавируса, заставило замолчать свидетелей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни.

Шмитт отметил, что в Миссури воздействие вируса очень реально — тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются. Помимо возмещения ущерба, истец требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

Пекин не раз подвергался резкой критике со стороны Вашингтона. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.