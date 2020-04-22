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Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

До конца недели в Москве будете держаться «на удивление» однородная погода: около ноля градусов ночью и +6…+8 градусов днём. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет RT.

«На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около ноля градусов по Цельсию, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днём +6…+8 градусов», — сообщил он.

По словам синоптика, такая температура в столице ниже нормы на три-четыре градуса. «Только к выходным температура начнёт приближаться к норме», — добавил он.

Ранее в МЧС предупредили об усилении в Москве северного ветра с порывами до 20 метров в секунду до 21:00 среды, 22 апреля. Из-за этого спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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