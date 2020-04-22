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Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира

Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфираКадр: фильм «Зулейха открывает глаза»

Сериал «Зулейха открывает глаза», премьера которого на телеканале «Россия 1» была связана с чередой скандалов, установил несколько рекордов в телеэфире. Об этом сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе ВГТРК, которой принадлежит канал.

Результаты замеров зрительского интереса показали, что первые пять эпизодов сериала возглавили топ выходящих в прайм-тайм сериалов текущего телесезона (с сентября 2019 года по апрель 2020 года). Также отмечается, что первый эпизод сериала показал лучший старт среди всех сериалов — со средней долей 21,4 процента и рейтингом 7,9 процента в течение всей первой недели показа.

Премьера сериала, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной, на российском телевидении сопровождалась чередой скандалов. На его создателей ополчились российские коммунисты, а также татарские националисты. Исполнившая главную роль в сериале Чулпан Хаматова заявила, что после премьеры она начала получать проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, а также обвинения в осквернении исторической правды.

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод попросил проверить сериал на оскорбление чувств верующих. По его словам, некоторые части сериала возмутили российских мусульман. В частности, их негодование вызвали интимные сцены в мечети, а также то, что в одной из сцен ссыльных политзаключенных назвали именами реальных представителей мусульманского духовенства. За это председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов потребовал от авторов картины извинений.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. Главная героиня — татарская крестьянка. Во время коллективизации ее мужа убивают, а саму ее ссылают в Сибирь.

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По материалам: lenta.ru

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