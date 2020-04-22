Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Соловьев окончательно изгнал украинского политолога из студии

Соловьев окончательно изгнал украинского политолога из студииВладимир СоловьевФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев окончательно изгнал из собственной передачи на телеканале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Выпуск доступен на YouTube.

Инцидент произошел во время обсуждения несанкционированного митинга во Владикавказе. Украинский политолог заявил, что Росгвардия пряталась от участников акции, на что Соловьев возразил, что силовики наводили правопорядок и действовали очень аккуратно. Он обратил внимание гостя передачи на то, что множество людей заразятся коронавирусом из-за несоблюдения самоизоляции.

В ответ на оправдание гостя шоу Соловьев решил выгнать его из студии навсегда. «Слушай, пшел вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. (...) Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились», — заключил он, объяснив, что не хочет слышать слова поддержки в адрес «абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде [людей], которые вышли, заразятся, а потом будут умирать».

20 апреля перед зданием администрации Северной Осетии жители собрались с требованиями отменить режим всеобщей самоизоляции и помочь гражданам, пострадавшим финансово из-за распространения нового коронавируса. В Кремле заявили, что митинг был незаконным и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

В ходе эфира от 17 марта Соловьев уже навсегда выгонял Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя, однако спустя неделю тот извинился и вернулся на шоу. «Этими руками, считайте, воспитал, взрастил. Ну, выброшу — сопьется же», — пошутил тогда Соловьев.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Продюсер "Ходячих мертвецов" украсил забор зомби, чтобы отпугнуть вирус
Продюсер "Ходячих мертвецов" украсил забор зомби, чтобы отпугнуть
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Бруклин Бекхэм скучает в Нью-Йорке по своей семье и делится в сети редкими архивными кадрами
Бруклин Бекхэм скучает в Нью-Йорке по своей семье и делится в сети
Последствия чернобыльских пожаров засняли с дрона
Последствия чернобыльских пожаров засняли с дрона
Стрижка ногтей по лунному календарю в мае 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в мае 2020 года
Соловьев окончательно изгнал украинского политолога из студии
Соловьев окончательно изгнал украинского политолога из студии
В России из конфискованного алкоголя захотели делать антисептики
В России из конфискованного алкоголя захотели делать антисептики

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу
Владимир Соловьев рассказал о «нищете» украинского политолога Вячеслава Ковтуна