Советские власти запретили людям зарабатывать на своей крови

Анастасия Иванова

Практика переливания крови начала широко применяться в России в 20-е годы. Постепенно клиническая практика потребовала и развития института донорства крови. Уже в 1928 году власти стали давать донорам денежные компенсации на усиленно питание. Позднее, к середине 30-х годов в России стали формировать основные принципы донорства, главный из которых — добровольность сдачи крови.

Утверждению этого принципа посвящено постановление СНК РСФСР от 22 апреля 1935 года «О кадрах доноров». В нём власти указывали на необходимость активного внедрения в лечебную практику «научно проверенных и оправдавших себя в медицине методов переливания крови». Документ признавал донорство «особо полезной общественной функцией и добровольным актом».

Вместе с тем, отмечалось в нём, доноры должны выполнять свои обязанности без отрыва от производственных обязанностей, «причем донорство не должно превращаться в профессию».

Если донор превращает дачу крови в профессию и оставляет свою основную работу, отмечалось в документе, то медики были обязаны немедленно снять его с учета и прекратить «использование его как донора».