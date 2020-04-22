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Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями

Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями

Появление военных в Надтеречном районе Чечни связано с проведением там учений, которые были запланированы еще три месяца назад. Об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямой трансляции в Instagram, сообщает сегодня, 22 апреля, ТАСС.

«Они проводили учения, объявленные еще три месяца назад. Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации», — сказал Даудов.

По его словам, в Чечне расположены несколько воинских частей.

«Обычные плановые мероприятия, учения называются. Мы раньше даже не замечали их», — пояснил спикер.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила, что в Надтеречный район на северо-западе Чечни якобы ввели федеральные войска. По информации издания, появление военных вблизи населенных пунктов вызвало «много вопросов», особенно на фоне ограничений, связанных с пандемией.

ИА Newstes ранее сообщало, что 12 апреля в «Новой газете» вышла статья Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в котором она описывала похороны старейшины чеченского села Новые Атаги. Смысл статьи — власти Чечни якобы сами провоцируют своими действиями пандемию коронавируса в республике и в Российской Федерации. Милашина имеет репутацию скандальной акулы пера, сделавшей себе имя на материалах, содержащих заведомо ложную информацию и разжигающих межнациональную рознь.

После этого в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров оставил запись:

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием „Новой газета“? Мне непонятно самому и, тем более не понятно, каким образом мне нужно объяснить своему народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) „Газпромом“ информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США? Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь, якобы, „свободой слова“, пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?»

# Россия
По материалам: eadaily.com

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