"Спивается потихоньку": Собчак раскритиковали из-за ее "пьяных" эфиров

Вадим Карасев

38-летняя Ксения Собчак стала часто появляться с бутылкой алкоголя в кадре. Поклонники звезды боятся, что она такими темпами скоро сопьется, сообщает издание "7 Дней".



Ксения Собчак не скучает на самоизоляции, регулярно проводя в соцсетях прямые эфиры, во время которых общается с друзьями. Компанию ей составляет ее супруг Константин Богомолов.



Накануне супружеская чета побеседовала с Александром Роднянским, при этом Ксения Собчак и Константин Богомолов скрашивали общение крепким алкоголем.

Поклонники ругают Ксению Собчак, обвиняя ее в том, что она таким образом вскоре может попросту спиться.

"Спивается потихоньку", "Лечиться ещё не пора?", "Так и до алкоголизма недолго. Карантин накрыл по полной", "Бузову, Ивлееву и Канделаки она осуждать может, а то, что сама с бухлом вечно в кадре, — это норм? Вообще по мужу видно, что он еще тот бухарик", - пишут пользователи сети.



Кроме того, подписчики Ксении Собчак переживают за её маленького сына Платона, волнуясь за его судьбу.

Ранее мать Ксении Собчак, член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова неудачно попыталась присоединиться к прямому эфиру в Instagram своей дочери и зятя, театрального режиссера Константина Богомолова. После этого мать телеведущей упрекнула супружескую пару в тупости и пьянстве.

"Вас вижу и слышу. Почему же вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подсоединить! Это потому что вы пьяные!" - возмутилась Нарусова и обратила внимание на бутылку виски на их столе. "Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!" - выговорила она. После этого член Совфеда потребовала, чтобы вместо бутылки ей показали внука Платона.

Как писал NEWSTES, ранее Галкин поставил на место Собчак, осудившую звезд за безумные челленджи.