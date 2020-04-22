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США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяцаФото: Jonathan Ernst / Reuters

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, борьба с коронавирусом отразилась на занятости населения. «Миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что для защиты рабочих он введет временный запрет на иммиграцию в США. Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут рассматриваться на основе экономической ситуации.

Кроме того, Трамп сообщил, что временно отменит выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в стране, из-за пандемии коронавируса. Также глава государства заявил, что намерен запретить въезд в страну на 90 дней для тех, кто хочет получить рабочие визы. При этом запрет не коснется мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто «напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок».

Число зараженных коронавирусом в США превысило 820 тысяч человек, более 44,2 тысячи умерли, более 75,2 тысячи человек вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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