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США сообщили о продолжении работы Договора по открытому небу

США сообщили о продолжении работы Договора по открытому небуФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

США не вышли из Договора по открытому небу (ДОН), и обязательства по-прежнему выполняются. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представитель американской стороны подчеркнул, что Вашингтон пересматривает выгоду своего участия в ДОН, так как Москва продолжает нарушать условия соглашения.

«В сентябре Россия отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений "Центр-2019", хотя пролет над этой территорией был разрешен, и таким образом Россия нарушила Договор», — пояснил Салливан.

Дипломат сказал, что США продолжают обсуждать Договор с союзниками и партнерами, которые тоже обеспокоены нарушениями со стороны России.

О предположительном выходе США из ДОН 21 апреля говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Источник в Белом доме, комментируя слова Лаврова, отметил, что в США изучаются издержки и выгоды, связанные с участием в Договоре.

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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