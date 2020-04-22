Стал известен официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Вадим Карасев

Осенью прошлого года СМИ впервые сообщили, что у знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк была диагностирована опухоль головного мозга. После этого в сети стали появляться различные слухи о состоянии здоровья звезды, которые родные Анастасии то и дело опровергали. Диагноз, о котором писала пресса, они не подтверждали, но говорили, что Заворотнюк действительно проходит лечение. А вчера в сети впервые появилось официальное подтверждение болезни актрисы. Справку, выданную одной из московских больниц, опубликовало издание "Комсомольская правда".

В ней говорится, что 49-летняя Заворотнюк находится на стационарном лечении в онкологическом отделении ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации с 21 января 2019 года по настоящее время с диагнозом "глиобластома".





Родные Заворотнюк пока на связь не вышли и появившуюся в СМИ информацию не прокомментировали. Однако близкий друг мужа Анастасии Петра Чернышева рассказал, что недавно актрису выписали из больницы и отпустили на самоизоляцию.

Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения,

— рассказал он изданию и добавил, что говорить о полном выздоровлении пока не приходится, так как есть риск рецидива. По его словам, Заворотнюк самостоятельно ходит и общается с родными, хоть и быстро устает.

Как отметил один из врачей больницы, пожелавший остаться анонимным, у Заворотнюк хорошие шансы вернуться к нормальной жизни. По его словам, ее форма рака не смертельная. Он рассказал, что она перенесла две операции по удалению опухолей, а затем ее стали лечить новым препаратом, благодаря которому она и пошла на поправку.





Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и детьми