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Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда

Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда
. На официальном сайте тематического парка Диснейленд разместили рецепт знаменитого завтрака – бананового французского тоста с шоколадом и арахисовым маслом.

Для приготовления этого блюда потребуется: восемь ломтиков пышного хлеба (лучше всего использовать халу – традиционный еврейский хлеб), два спелых банана, четверть стакана шоколадной стружки, пол чашки сливочного арахисового масла, шесть яиц, 3/4 стакана нежирного шоколадного молока, одна чайная ложка молотой корицы, четверть чайной ложки соли.

В большую миску положите хлеб, разрезанный на кубики размером два на три сантиметра, к нему добавьте ломтики банана (шириной примерно в 1,5 сантиметра) и шоколадную стружку.


В отдельной посуде с помощью блендера смешайте до однородной массы арахисовое масло, яйца, шоколадное молоко, корицу и соль. Затем залейте этой смесью хлеб и бананы, чтобы они хорошо ее впитали.


После все это переложите на противень, смазанный маслом, и выпекайте 35–40 минут при 175 градусах.

Готовые тосты можно полить шоколадным сиропом или украсить сахарной пудрой.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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