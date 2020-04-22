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Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской АравииМухаммед бин Салман аль СаудФото: Globallookpress.comПродолжение: Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с саудовским принцем

Перед заседанием участников соглашения ОПЕК+ в начале марта, когда не удалось договориться о продлении сделки и дальнейшем снижении объемов добычи нефти, между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом состоялся жесткий телефонный разговор. Об этом стало известно базирующемуся в Лондоне онлайн-изданию Middle East Eye.

По его данным, принц был агрессивен и выдвинул Путину ультиматум: если соглашение не будет достигнуто, Саудовская Аравия начнет ценовую войну. «Путин отказался от такого условия, и звонок плохо закончился», — рассказал анонимно саудовский чиновник.

Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. Представитель США знал об условии, которое Саудовская Аравия хочет предъявить Путину, но не наложил на это решение вето. «Бин Салман сделал из этого вывод», — рассказал собеседник издания.

20 апреля нефтяные котировки пережили небывалое падение. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель, после чего вернулась к положительным значениям. В Кремле насчет падения цен на нефть призвали не беспокоиться. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у российских властей есть все инструменты для минимизации проблем.

Участники ОПЕК+ 12 апреля заключили сделку, в рамках которой 23 страны ограничат добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Она вступит в силу с 1 мая.

В начале апреля источники Bloomberg сообщали, что причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Эр-Рияд фактически требовал, чтобы Россия сократила добычу больше всех — убрала с рынка те 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые стали причиной для разногласий и развала сделки ОПЕК+ на переговорах в начале марта.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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