Стало известно, почему жена Брюса Уиллиса осталась одна в Лос-Анджелесе

Влада Некрасова

Скаут, средняя дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур попыталась объяснить, почему нынешняя жена отца, фотомодель Эмма Хемминг, осталась одна с детьми в Лос-Анджелесе, в то время, как он находится на самоизоляции с первой семьей, сообщает Daily Mail.





"Моя мачеха собиралась приехать сюда и с моими младшими сестрами (Ивлин Пенн и Мейбел Рей). Но одна из них нашла в парке иголку от шприца. Она попыталась засунуть ее в ботинок и поранила ногу. Эмма отвезла ее к врачу, поэтому сейчас находится в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализов, – объяснила Скаут. – Папа приехал к нам раньше, а потом началось все это сумасшествие, и мачехе пришлось задержаться в городе.

По словам 28-летней дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, эта странная ситуация принесла пользу.





"Было очень забавно наблюдать за тем, как оба моих родителя оказались в одном доме. Это отличное время, чтобы просто пообщаться с ними. Я очень рада быть с моей семьей", – уточнила она.

В начале апреля в Сети появились фотографии с семейной фотосессии голливудских актеров с их детьми и друзьями. Все они позируют в одинаковых полосатых пижамах. Позже Уиллис побрил голову младшей дочери, а Мур показала, как они все вместе читают.

Уиллис и Мур были вместе с 1987 по 2000 год. У них три взрослых дочери: Румер (31 год), Скаут ЛаРу (28 лет) и Талула (26 лет).