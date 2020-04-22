Стоимость нефти Brent растёт более чем на 1%

Анастасия Иванова

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже в Лондоне достигла 19,54 доллара за баррель, что на 1,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом стоимость фьючерса нефти марки WTI снижается на 0,52%, до уровня 11,51 доллара за баррель.

На этом фоне рубль начал укрепляться — курс доллара снизился до 76,63 руб., евро — до 83,25 руб.

Утром 22 апреля стоимость Brent опустилась ниже 16 долларов. Это произошло впервые с декабря 1999 года.