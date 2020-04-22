Стрижка ногтей по лунному календарю в мае 2020 года

Вадим Карасев

Подстригать ногти лучше всего в благоприятные для этого дни. Рекомендации астрологов помогут подобрать оптимальное время для ухода за ноготками в мае 2020 года, когда стрижка ногтей приведет к позитивным переменам в жизни.

Уход за ногтями должен быть комплексным, чтобы руки были ухоженными. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить манипуляции с ногтями только у проверенных мастеров, чтобы исключить занесение болезнетворных микробов. Подстричь ноготки можно и дома, однако и для этого лучше выбирать энергетически положительные дни. Благодаря такому подходу получится справиться с неудачами и привлечь в жизнь приятные перемены.

1 мая: в этот день под влиянием растущей Луны во Льве стричь ногти лучше всего после захода Солнца, чтобы привлечь в жизнь необходимые перемены и стать независимыми от влияния окружения.

2, 3 мая: влияние зодиакальной Девы положительно. Ногти, подстриженные в один из этих дней, помогут выйти из депрессии, а также избежать расслоения и ломкости ногтевых пластин. Домашний уход после проведения стрижки поможет сохранить силу и здоровый блеск ноготков.

4, 5 мая: Луна в Весах — время для ухода за ногтями. 4 числа удачно пройдет лечение грибковых заболеваний, а 5 мая новый маникюр и придание ноготкам закругленной формы добавят позитива.

6, 7 мая: в день Полнолуния стричь ногти лучше всего поздно вечером, чтобы привлечь в жизнь удачу. 6 мая стрижка ногтей приведет к дурному самочувствию, поэтому ноготки лучше не трогать ни на руках, ни на ногах.

8, 9 и 10 мая: Луна в Стрельце убывает. Стрижка ноготков 8 числа нежелательна, а вот подстригая ногти 9 и 10 мая, можно запросто избавиться от большинства проблем. Удачным будет и комплексный уход за кожей рук, проводить который можно в любой из этих трех дней.

11, 12 мая: неоднозначное влияние Луны в Козероге приводит к тому, что 11 числа ногти лучше не трогать, чтобы исключить их ломкость и расслоение. 12 мая астрологи рекомендуют подравнять ноготки, чтобы попрощаться с грустными мыслями.

13, 14 мая: Луна в Водолее — отличное время для работы с ноготками. Подстригая их в эти дни, можно привлечь в жизнь любовь, а также сохранить позитивный настрой. Кроме того, стрижка ногтей 13 числа убережет от порчи и пристального внимания недоброжелателей.

15, 16 и 17 мая: Луна будет пребывать в Рыбах три дня. В первые два из них лучше не подстригать ноготки, чтобы исключить хлопоты и неприятности. 17 мая стрижка ногтей поможет сохранить сильные и крепкие ногтевые пластины, а также укрепить их здоровье.

18, 19 мая: подстригая ногти в дни, когда Луна находится в созвездии Овна, можно защититься от неожиданностей и справиться с внутренними страхами, мешающими счастливой жизни.

20, 21 и 22 мая: три дня Луна проведет в Тельце. Подстричь ногти лучше всего 20 и 21 числа, чтобы сохранить оптимизм и не поддаваться на провокации. Стрижка ноготков 22 мая может привести к ссорам и конфликтам.

23, 24 мая: влияние растущей Луны в Близнецах неоднозначно. Если стричь ноготки 23 числа, то можно укрепить биополе и защититься от врагов. Стрижка ногтей 24 числа чревата обострением хронических заболеваний.

25, 26 мая: Луна в Раке — особенное время. Для того, чтобы эмоции были позитивными, ноготки лучше не подстригать 25 числа. 26 мая уверенность в себе возрастет, если подпилить ногтевые пластины и сделать их форму заостренной.

27, 28 и 29 мая: три дня Луна проведет во Льве, однако для подстригания ноготков подойдет лишь 27 число. Подстригание и подпиливание ногтевых пластин в остальные дни приведет к их медленному росту и ломкости.

30, 31 мая: последние дни мая Луна будет пребывать в Деве. В это время стрижке и подравниванию ноготков лучше предпочесть лечение и комплексный уход. Питательные масла укрепят кутикулу и предотвратят появление заусенцев.