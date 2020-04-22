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«Стройная в своем Instagram, жиробасина – у мужа»: в Сети критикуют фигуру Анастасии Костенко

«Стройная в своем Instagram, жиробасина – у мужа»: в Сети критикуют фигуру Анастасии Костенко
В начале февраля Анастасия Костенко родила вторую дочь. Если после первых родов модель довольно быстро вернула себе былую стройность, то теперь ей приходится много работать над собой — тренироваться и сидеть на диете.

Настя, в свое время принимавшая участие в конкурсе красоты «Мисс Россия», всегда могла похвастаться хрупкостью и изяществом. Даже став мамой погодок, Костенко выглядит прекрасно, вызывая восхищение у подписчиц. Многие из них уверены, что жене Дмитрия Тарасова повезло с генетикой. Вот только сегодняшняя публикация футболиста в Instagram заставила их задуматься об обратном. Спортсмен показал совместное фото с супругой, сделанное во время очередной тренировки. На нем видно, что фигура Анастасии несколько далека от идеала.

«Ну вот, опять разочарование века. Где же тонкая-звонкая газель, которую нам тщательно пытается навязать Настюша? В реальности она — свинка Пеппа!»; «Как же ее «расхомячило»!»; «У себя на странице она стройная, у мужа — жиробасина!» — негодовали пользователи Сети, считая, что Костенко обманывает свою аудиторию — пользуется фотошопом, дабы преподнести себя в более выгодном свете.

Нашлись те, кто все же заступился за Настю. «Она недавно родила! Дай Бог всем так выглядеть после родов!»; «Смотрите, какие все идеальные, покажите свои фигуры!»; «Костенко — красотка, несмотря ни на что! У всех есть неудачные снимки», — подчеркнули некоторые.

Пока Костенко не отреагировала на мнение недоброжелателей. Зато она не скрывает, что в последнее время налегала на мучное, которое негативно отразилось на объеме ее талии.


«Питание пересмотрела, от печенек отказалась. Не знаю, писала я или нет, но в роддоме «Лапино» подсела на печенье «Мария» и не так, как начала я: сначала по четыре штуки в день, а потом дело дошло до полторы упаковки. Лучше перед сном 3-4 штуки с биойогуртом, а не окунать по 10 — в чай с молоком и так несколько раз. Пришлось временно все вредное исключить, пресс хочется и сочные ягодицы. Еще нахожу время на массажи, обертывания и скрабы», — призналась 26-летняя модель.

Помимо этого Анастасия усиленно тренируется под чутким наблюдением супруга, который, как известно, знает толк в профессиональном спорте. «Теперь с уверенностью могу сказать, что втянулась в процесс, так как жалко пропускать и на ближайшее время не планирую это делать. Предвосхищая вопрос отвечу — количество молока не сократилось. Перед тем, как приступить к тренировке, я проконсультировалась со всеми специалистами», — отметила признанная красавица. 

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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