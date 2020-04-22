Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае

Лидия Мартынова

Часть разработчиков тестов на определение антител к коронавирусу заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре, поэтому частные лаборатории рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что первый лабораторный образец анализа к концу недели планируют получить и в Казанском федеральном университете. Там также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10−15 минут.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сделать такие тесты несложно. Однако для подтверждения того, что изготовленный набор имеет клиническую и диагностическую значимость, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. Эксперты отметили, что регистрация может длиться от недели до месяца.

«Процедура эта не так проста, ее нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска. Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах. Обойтись без регистрации даже в такой критической ситуации, как сейчас, по российским законам просто нельзя, хотя правительство и приняло меры для ускорения процедуры», — рассказал Волчков.

Предполагается, что тесты позволят не только выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных.