Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Часть разработчиков тестов на определение антител к коронавирусу заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре, поэтому частные лаборатории рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что первый лабораторный образец анализа к концу недели планируют получить и в Казанском федеральном университете. Там также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10−15 минут.
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сделать такие тесты несложно. Однако для подтверждения того, что изготовленный набор имеет клиническую и диагностическую значимость, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. Эксперты отметили, что регистрация может длиться от недели до месяца.
Предполагается, что тесты позволят не только выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных.