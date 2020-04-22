Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%

Алексей Вольцев

. Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился почти на 30% по сравнению с первой неделей карантина. Эквайринговые обороты увеличиваются две недели подряд, говорится в сообщении банка.

ПСБ проанализировал данные по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу за март и первые две недели апреля, составив карту потребительской активности россиян, находящихся в режиме самоизоляции.

На конец второй недели апреля количество работающих торговых точек увеличилось на 9% по сравнению с первой неделей самоизоляции, что обусловлено возросшим покупательским спросом на продукты питания, товары первой необходимости и технику по сравнению с началом карантина.

Наибольшее увеличение оборотов (46%) по эквайрингу среди торговых точек - клиентов ПСБ - зафиксировано в регионах.

В конце второй недели апреля отмечается увеличение оборотов по покупке техники и электроники. Количество оборотов в этой сфере увеличилось более, чем на 40%. В первую очередь, это связано с переходом части населения на удаленную работу и обучение, когда возникла острая необходимость в ноутбуках, компьютерах и аксессуаров к ним. Однако средний чек упал на те же 40% по сравнению с первой неделей карантина, когда из-за девальвации рубля и распространения коронавируса потребители массово покупали дорогую технику, опасаясь, что она подорожает.