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Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть

Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефтьФото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть в ходе брифинга в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наилучшим способом станет возобновление экономической активности в США. «Самый мощный инструмент — открыть нашу страну», — сказал американский президент.

Ранее Трамп пообещал выделить дополнительные деньги на поддержку нефтяной отрасли США. Он заявил, что поручил министру энергетики Дэну Бруйетту и министру финансов Стивену Мнучину разработать план, который предоставит средства для того, чтобы поддержать компании и сохранить рабочие места.

В понедельник, 20 апреля, цены на майский фьючерс на WTI становились отрицательными. Впервые в истории стоимость контракта опустилась до минус 40 долларов за баррель. Падению цен способствовали негативные настроения из-за переполненности нефтяных хранилищ на фоне низкого спроса в связи с пандемией коронавируса. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть. Однако Трамп выразил уверенность, что падение цен будет краткосрочным, а в течение месяца цена на нефть может вырасти до 25-28 долларов за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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