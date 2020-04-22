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Трамп закрывает прием иммигрантов в США на 60 дней

Трамп закрывает прием иммигрантов в США на 60 дней

Президент США Дональд Трамп сегодня, 22 апреля, намерен подписать указ, по которому в течение как минимум 60 дней в страну будет запрещен въезд иммигрантам. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По его словам, решение принято из-за негативных последствий в экономике, к проблемам в которой привела ситуация с коронавирусом.

«Меры по противодействию болезни отразились на миллионах американцев, которые пожертвовали своей работой ради спасения. Теперь мы должны вернуть им работу, чтобы защитить рабочих я введу временный запрет на иммиграцию», — сказал Трамп.

Он не исключил, что через 60 дней действие его указа, в котором будут и исключения, может быть продлено.

По последним данным, в США 823 тыс. случаев коронавируса — это самый высокий показатель в мире.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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