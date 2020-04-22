Учёные: 2019 год стал самым жарким в Европе за историю метеонаблюдений

Алексей Вольцев

В Европе 2019 год оказался наиболее жарким за всё время наблюдения метеорологов, сообщает со ссылкой на данные программы «Коперник» Службы по контролю за изменением климата ЕС (C3S) телеканал «360».

В частности, в прошлом году в некоторых районах Старого Света температура превысила историческую норму на четыре градуса, а во Франции, ФРГ и Великобритании были поставлены температурные рекорды. По миру в целом 2019 год занял второе место по величине средних температур — после 2016 года.

При этом исследователи отмечают, что 11 из 12 самых жарких годов, когда-либо зафиксированных метеорологами в Европе, пришлись на период после 2000 года.