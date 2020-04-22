Ученые обнаружили связь между загрязненным воздухом и уровнем заболеваемости COVID-19

Лидия Мартынова

Ученые выяснили, что показатели смертности от коронавируса значительно выше в тех районах, где уровень загрязнения воздуха высок, а воздухообмен слабый.Об этом сообщает DW.Так, результаты исследования ученого из университета имени Мартина Лютера в Германии, опубликованные 20 апреля, свидетельствуют, что в тех регионах, где уровень диоксида азота в воздухе высокий, смертность от COVID-19 оказалась выше.Для анализа сравнивались спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от COVID-19 в Италии, Франции, Испании и Германии.Оказалось, что воздух в Северной Италии, Мадриде, Ухане в Китае, которые окружены горами, остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше.По мнению израильского ученого Ярона Огена, который работает в Германии, длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.Попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Давно известно, что это соединение способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.