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Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции

Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
В условиях самоизоляции необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 45 минут ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов.

"Существует такое понятие, как "мышечная радость". Надо позаниматься как минимум 45 минут в день, чтобы появилось внутреннее изменение гормонального статуса и организм испытал внутреннюю радость", - сказал он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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