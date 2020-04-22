Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции

Влада Некрасова

В условиях самоизоляции необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 45 минут ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов.

"Существует такое понятие, как "мышечная радость". Надо позаниматься как минимум 45 минут в день, чтобы появилось внутреннее изменение гормонального статуса и организм испытал внутреннюю радость", - сказал он.