В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса

Лидия Мартынова

Магазины Берлина открыли двери для первых клиентов за последний месяц после того, как власти города накануне согласовали план смягчения ограничительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

На федеральном уровне решение о начале постепенной отмены ограничительных мер было принято в ходе консультаций канцлера Ангелы Меркель с главами немецких регионов в середине прошлой недели. В большинстве регионов магазины площадью до 800 квадратных метров, авто- и велосалоны и другие предприятия начали открываться с понедельника.

Коронавирусная арифметика

Как и во всех остальных регионах Германии, в Берлине ограничительные меры вводились постепенно: сначала закрыли детские сады, школы, вузы, затем, с 23 марта, закрылись почти все общественные коммерческие предприятия.

Москва без москвичей и другие города мира во время пандемии COVID-19© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

2 из 8

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

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Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанк

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

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Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк2 из 8

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк4 из 8

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк6 из 8

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк

Со среды список магазинов и предприятий, которым разрешено возобновить работу, радикально расширился - с 22 апреля разрешена работа большинства магазинов, которые не попадают под два типа ограничений: торговая площадь должна быть меньше 800 квадратных метров, необходимо обеспечить соблюдение мер гигиены. Почему именно 800 квадратных метров власти Германии четко не объяснили, но это число было согласовано Меркель и главами правительств в ходе консультаций.

Площадь в 800 квадратных метров стала предметом спора между бизнес-сообществом и властями. Первые утверждают, что это ничем не обоснованный критерий. Немецкие СМИ при этом обращают внимание, что, согласно решению Высшего административного суда от 2005 года, именно это число служит критерием определения торговой площади как крупной. Власти оправдывают использование этой цифры тем, что хотя в торговых точках такого размера и можно проконтролировать движение клиентов и не допустить их скопления в кучи, но избежать образования таких скоплений людей снаружи сложно. По данным различных союзов предприятий розничной торговли, 80-95% торговых точек в городских районах имеют площадь меньше 800 квадратных метров.

Контроль

Действительно, в среду на улицах Берлина можно было наблюдать, как сотрудники многочисленных непродуктовых магазинов - обувных, кондитерских, товаров для дома, электроники - моют витрины, протирают залежавшиеся за месяц товары, расклеивают памятки по мерам социального дистанцирования.

Согласно принятым властями Берлина правилам, на каждые 20 квадратных метров торговой площади должно приходиться по одному клиенту, таким образом, в самые маленькие магазины можно входить поочередно по одному, а в крупные (от 800 квадратных метров) могут войти 40 человек. Контроль посетителей происходит следующим образом: вход в магазины осуществляется через один вход, где, при необходимости, дежурит сотрудник. Если магазин большой, как магазин электрооборудования или отделение сетевого бренда одежды, у входа посетителю дают, предварительно обработав антисептиком, корзины, число которых рассчитано так, что лишнему посетителю она не достанется, пока магазин не покинет другой клиент, передав таким образом потребительскую "эстафету". Другой способ также предполагает наличие дежурного, который самостоятельно ведет подсчет прибывающих и убывающих.